Следком возбудил уголовное дело после отравления метадоном годовалой девочки в Ленобласти

СК задержал дядю, наркотиками которого отравилась годовалая племянница в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

СК все же возбудил уголовное дело после того, как в Тосненском районе Ленобласти врачи выявили у госпитализированной годовалой девочки отравление наркотиками. Напомним, малышка попала в больницу в тяжелом состоянии, в ее организме нашли следы метадона. Сейчас угрозы жизни девочки нет. Главным подозреваемым в произошедшем стал дядя. Он давно зависим от наркотиков, как рассказывают в Следкоме.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренным статьей «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». По данным следствия, 23-летний дядя девочки проявил небрежность и хранил в свободном доступе в одной из комнат наркотическое средство. В результате этого ребенок принял внутрь часть вещества, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что горе-дяде скоро предъявят обвинения и изберут меру пресечения в суде. Ему грозит в худшем случае арест на срок до шести месяцев.