Дом на Рубинштейна, где жила Ольга Берггольц, отремонтируют в Санкт-Петербурге

Капремонт ожидает "Слезу социализма" в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Знаменитый дом №7 на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге, где жила поэтесса, журналист и блокадная муза Ленинграда Ольга Берггольц, собираются отремонтировать. Соответствующее поручение чиновникам уже дал губернатор Александр Беглов.

- Необходимо отремонтировать балконы и фасад дома, - уточняют в пресс-службе Смольного.

Дом на Рубинштейна, 7 называют «Слезой социализма». Маленькие квартиры без кухонь доставались инженерам и писателям. Ольга Берггольц жила там со вторым мужем.

Добавим, что Смольный намерен по максимуму сохранить всю память о блокадном Ленинграде. Например, сейчас идут переговоры с собственниками разных зданий по установке памятных табличек об осаде города. Кроме этого ведется работа по оцифровке аудиозаписей периода блокады, где есть голоса Жукова, Говорова и Берггольц, работавшей на радио в годы войны.