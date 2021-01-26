Болельщикам СКА разрешили наполовину заполнять трибуны «Ледового дворца»

СКА объявил о том, что "Ледовый" теперь можно заполнять наполовину. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В СКА порадовали своих болельщиков сообщением, что теперь трибуны «Ледового дворца», домашнего стадиона команды, можно заполнять не на 25%, а ровно наполовину. Напомним, ранее фанатов старались как можно сильнее оградить от массовых скоплений с помощью ограничительных постановлений Смольного. Оно и понятно – в ноябре и декабре 2020 года в городе был небывалый подъем заболеваемости.

- Матч регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и череповецкой «Северсталью» пройдет 27 января с заполненными на 50% трибунами «Ледового дворца». При этом болельщикам напомнили о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, - пишет «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

Добавим, что попасть на игры молодежки и ВХЛ пока что не получится, там на посещение зрителей все еще действуют строгий санитарный запрет.