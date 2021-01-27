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Общество

Петербуржец получил полгода исправительных работ за неуплату алиментов

Родной дочери он задолжал больше 100 тысяч рублей
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Приставы присмотрят за алиментщиком, который получил полгода исправительных работ.

Приставы присмотрят за алиментщиком, который получил полгода исправительных работ.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя к шести месяцам исправительных работ. Причиной уголовного дела стала систематическая невыплата алиментов на ребенка. 31-летний мужчина накопил долг больше 100 тысяч рублей, но на работу устраиваться не стремился.

- За неуплату средств на содержание 11-летней дочери мужчина был подвергнут административному наказанию, однако и после не принял должных мер, денежных выплат не совершал. Алиментная задолженность составила 100 000 рублей. Являясь трудоспособным, должник не предпринимал попыток трудоустроиться, в Центр занятости не обращался, - сообщает пресс-служба петербургского управления Федеральной службы судебных приставов.

Чтобы найти управу на нерадивого мужа, мать ребенка обратилась в суд. Там приняли меры и передали дело на исполнение приставам. Сам мужчина вину признал и раскаялся. Но чтобы деньги точно дошли по назначению, отрабатывать трудовую повинность он будет под присмотром уголовно-исполнительной инспекции.