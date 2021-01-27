В погранслужбе ФСБ напомнили о закрытии границы с Финляндией в Светогорске с 31 января

Пункт пропуска в Светогорске временно закрывается. Фото: Александр ГЛУЗ

Пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, вместе с коллегами из Северо-Западного таможенного управления предупреждают жителей Северной столицы и соседних регионов о закрытии пункта пропуска на границе с Финляндией.

- Правительство Финляндской Республики приняло решение об ограничении пассажирского движения через пункт пропуска Иматра (автомобильный пункт пропуска Светогорск) по санитарно-здравоохранительным причинам, связанным с пандемией коронавируса. Ограничение вступает в силу с 01:00 часов 31 января 2021 года, - сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ.

Ограничения не касаются перевозок грузов, а также неотложных пассажирских перевозок. Для них можно воспользоваться пунктами пропуска Брусничное и Торфяновка.

Впрочем, для большей части россиян граница в любом случае закрыта. Попасть в Финляндию могут те, кто имеет вид на жительство в Суоми, учится в вузе или по неотложным делам, связанным с родственниками. Также разрешен въезд отдельным категориям россиян по работе.

Напомним, что авиасообщение России с Финляндией восстанавливается с 27 января.