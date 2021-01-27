21 тонну белорусских яблок не пустили в Петербург из-за проблем с документами

Белорусские яблоки не доехали до Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

21 тонна белорусских яблок не доехала до Северной столицы. Фрукты в Россию не пустили инспекторы регионального управления Россельхозхнадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Грузовик с яблочками они остановили на границе в пункте пропуска Долосцы.

- В ходе проведения карантинного контроля государственный инспектор Управления установил, что фитосанитарный сертификат был оформлен не полностью. В документе отсутствовала печать должностного лица, выдавшего сертификат - сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В итоге на водителя составили административный протокол, а всю партию товара вернули обратно в Беларусь. Впрочем, это еще неплохой исход дела, так как часто груз изымается, а потом тонны яблок и прочих фруктов на полигоне давят гусеницами бульдозера.

Только за январь 2021 года из-за неправильно оформленных документов на границе в Псковской области в Россию не пустили 53,5 тонны овощей и фруктов.

Отметим, что высокой ценой на яблоки в Петербурге ранее заботилась антимонопольная служба.