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Общество

10 машин бизнес-класса из-за долга в 23 млн рублей арестовали у петербургской строительной компании

Деньги через суд пытались получить деловые партнеры из Омска
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Приставы арестовали машины компании должника, чтобы взыскать 23,5 млн рублей.

Приставы арестовали машины компании должника, чтобы взыскать 23,5 млн рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Судебные приставы помогли бизнесменам из Омска получить многомиллионный долг с деловых партнеров из Санкт-Петербурга. Строительная компания с берегов Невы не спешила платить по счетам, но быстренько рассчиталась, когда на автопарк фирмы был наложен арест.

- Согласно решению Арбитражного суда Омской области застройщик задолжал своему омскому партнеру более 23,5 миллионов рублей. В рамках исполнения исполнительного документа судебный пристав уведомил организацию об имеющихся долгах, однако никаких действий по оплате задолженности не последовало, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Тогда по решению пристава на 10 машин бизнес-класса, принадлежащих застройщику, было наложено ограничение по регистрационным действиям. Переоформить или продать машины стало нельзя. Это сработало и все деньги, с учетом исполнительного сбора были перечислены на счет управления и взыскателям из Омска.