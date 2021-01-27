10 машин бизнес-класса из-за долга в 23 млн рублей арестовали у петербургской строительной компании

Приставы арестовали машины компании должника, чтобы взыскать 23,5 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Судебные приставы помогли бизнесменам из Омска получить многомиллионный долг с деловых партнеров из Санкт-Петербурга. Строительная компания с берегов Невы не спешила платить по счетам, но быстренько рассчиталась, когда на автопарк фирмы был наложен арест.

- Согласно решению Арбитражного суда Омской области застройщик задолжал своему омскому партнеру более 23,5 миллионов рублей. В рамках исполнения исполнительного документа судебный пристав уведомил организацию об имеющихся долгах, однако никаких действий по оплате задолженности не последовало, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Тогда по решению пристава на 10 машин бизнес-класса, принадлежащих застройщику, было наложено ограничение по регистрационным действиям. Переоформить или продать машины стало нельзя. Это сработало и все деньги, с учетом исполнительного сбора были перечислены на счет управления и взыскателям из Омска.