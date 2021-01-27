Ленинградский зоопарк открыл экспозицию "Зоосад в годы блокады" 27 января

Ленинградский зоопарк открыл выставку памяти жизни во время блокады Фото: Олег ЗОЛОТО

27 января 2021 года Санкт-Петербург отмечает важный праздник для города - день снятия блокады Ленинграда. В честь этого всего один день в Ленинградском зоопарке будет работать уникальная программа - "Зоосад в годы блокады". Посетители парка смогут послушать лекции и посмотреть экспозицию о том, как животные выживали в тяжелое военное время.

- 872 дня продлилась блокада города. Все это время в тяжелейших условиях сотрудники Ленинградского зоосада продолжали свою работу – им удалось сохранить около сотни животных. Бегемот Красавица, гриф Верочка, антилопа нильгау Маяк, медведь Гришка – все они пережили войну благодаря ежедневному подвигу работников зоологического сада, - рассказали в зоопарке.

Экспозиция расположилась напротив бассейна белых медведей и будет работать с 11 до 16 часов. В это же время посетители смогут пройти по историческому маршруту "Блокадные заметки". Также в зале лектория всем гостям в 12 и 14 часов представят рассказ "Хроники Ленинградского зоосада: война".