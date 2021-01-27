Более 5,5 тысячи жителей Ленобласти привились от коронавируса за неделю

Более 5,5 тысяч человек привились от коронавируса в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области началась активная вакцинация населения от коронавируса. По данным администрации региона на среду, 27 января 2021 года, за минувшую неделю прививку сделали уже более 5,5 тысяч человек. При этом, на новой неделе ежедневно прививаются по2 тысячи местных жителей.

- Вакцинацию проводят 25 прививочных пунктов. Темп вакцинации последних дней - 2 тысячи человек в сутки, - рассказал комитет здравоохранения Ленобласти.

Отмечается, что регион уже использовал выделенные дозы вакцины и для продолжения вакцинации нуждается в дополнительных поставках. В листе ожидания вакцинации на сегодня – более 10 тысяч человек.

Сейчас комитет Ленобласти обратился в министерство здравоохранения России с просьбой об актуализации графика поставок вакцины от COVID-19 в регион.

Напомним, что ранее "Комсомолка" опубликовала список пунктов, где в Петербурге можно привиться от коронавируса, а также написал подробную инструкцию действий.