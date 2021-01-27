Еще более 1,8 тысяч человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге на 27 января

Еще 1,8 тысячи петербуржцев заболели коронавирусом на 27 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу представил свежие данные по пандемии в Санкт-Петербурге. Так, на утро среды, 27 января 2021 года, в Северной столице зафиксировано еще более 1,8 тысячи случаев заражения инфекцией. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24302 человек.

- 27 января в Петербурге зафиксировано 1813 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе на Неве 325 032 случая заражения COVID-19. Скончались 9502 человека. Выздоровело 217 888 человек, - рассказали в оперативном штабе.

В Петербурге наблюдается спад госпитализаций пациентов с коронавирусом и пневмонией - за неделю на 10 процентов.

Отметим, что в 2020 году на борьбу с ковидом Смольный потратил 113 миллиардов рублей. Из данной суммы 23,4 миллиарда рублей выделил федеральный центр.