70 за сутки и свыше 9,5 тысяч всего: количество смертей от коронавируса в Петербурге на 27 января

70 человек умерли в Петербурге от коронавируса за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 70 смертельных случаев от коронавируса зафиксировано в Санкт-Петербурге на утро 27 января. Такие данные приводит федеральные оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковида» в стране.

- На утро 27 января в России подтверждены 594 летальных исхода по причине заболевания коронавирусной инфекцией. В том числе 75 - в Москве и 70 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Общее количество жертв инфекции с начала пандемии по России составляет уже 71 076 человек. В столице скончались 13 175 пациентов, а в Петербурге отмечено 9502 умерших.

Однако есть и хорошие новости. Число заболевших за сутки в северной столице второй день держится ниже двух тысяч, а количество выздоровевших и вовсе поставило абсолютный рекорд - 5795 за день.

В активном состоянии болезни находятся 97 642 человека.