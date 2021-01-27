Рабочая группа по развитию яхтенного туризма создается в Санкт-Петербурге

Петербург решили делать столицей яхтенного туризма. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга, считающегося морской столицей России, в очередной раз обратили внимание на яхтенный туризм. Точнее, на практически полное его отсутствие, несмотря на отличные перспективы. Для решения вопроса будет создана специальная рабочая группа.

- Согласно поручению губернатора Александра Беглова, принято решение о формировании рабочей группы и создании обновленной дорожной карты по развитию яхтенного туризма, - заявил председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

Сказано это было на стратегической сессии, которая так и называлась: «Санкт Петербург – яхтенная столица».

При этом, пока Петербург катастрофически отстает от портов Финляндии, Швеции и Эстонии, куда заходят тысячи частных яхт, а в город на Неве - всего пара десятков в год. Исправить ситуацию должны усилия региональных и федеральных властей, а также бизнеса.

- Яхтенный туризм – один из приоритетных видов туризма для Санкт Петербурга. Это фраза, которая звучит много лет и не может не звучать в городе, являющемся, со всех точек зрения, морским и речным центром, туристским и транспортным хабом, основным городом притяжения в регионе Балтийского моря, началом и финишем морских и речных маршрутов в нашей стране. И не говорить о таком важном, исторически присущем Петербургу виде туризма и спорта, мы не можем, - подчеркнул Сергей Корнеев.