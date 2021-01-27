Крупную нарколабораторию накрыли в Ленинградской области

Амфетамин и мефедрон варили в частном доме в поселке Павлово Ленобласти. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Оперативники из управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков пресекли деятельность очередной нарколаборатории. Располагалась она в частном доме поселка Павлово -на-Неве в Кировском районе Ленинградской области.

- 25 января 2021 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в данном доме находится подпольная лаборатория по производству наркотического средства «мефедрон» и психотропного вещества «амфетамин», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские также задержали двух мужчин 30 и 32 лет, ранее судимых по наркотическим статьям. При осмотре здания была обнаружено не только производство запрещенных веществ, но и готовая продукция. Всего около 12 килограммов.

Известно, что организаторы незаконного бизнеса арендовали дом с лета 2020 года, а наркотики сбывали через тайники-закладки.