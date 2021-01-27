На Пискаревском кладбище почтили память погибших в годы блокады Ленинграда

На петербургском Пискаревском кладбище почтили память погибших в годы блокады Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в среду, 27 января 2021 года, отмечают 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь этого на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась траурная церемония памяти погибших в те годы.

- Венки и цветы к монументу Матери-Родины возложили губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, члены правительства города, председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров и депутаты Законодательного Собрания, - рассказали в Смольном.

Также траурные церемонии прошли на Серафимовском кладбище, на площади Победы, у Триумфальной Арки Победы в Красном Селе, на Смоленском мемориальном кладбище и других местах, связанных с блокадной историей города.

В честь Ленинградской Победы на Ростральных колоннах зажжены факелы, а в 21:00 жителей города ждет праздничный салют.