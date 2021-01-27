Очередь выстроилась перед Дворцом бракосочетания на Английской набережной Петербурга

Утром 27 января перед ЗАГСом выстроилась небольшая очередь. Фото: vk.com/dvorec1

Впечатляющая очередь выстроилась с утра среды, 27 января, у петербургского Дворца бракосочетаний на Английской набережной. Еще до открытия ЗАГСа здесь толпились молодые парочки, желавшие зафиксировать свой союз по всем правилам. А ларчик открывался просто - с сегодняшнего дня здесь началась запись по регистрации брака на июнь.

- Поздравляем всех будущих молодоженов с открытием подачи на первый летний месяц! На данный момент живая очередь во дворец выглядит так, - подписано фото, опубликованное в соцсетях Дворца на Английской набережной.

Впрочем, большого столпотворения не произошло, а вскоре после начала работы ЗАГСа первые счастливчики уже держали в руках приглашения с заветной датой.

Отметим, что подать заявление можно и через сервис «Госуслуги», но многие предпочитают сделать такой важный шаг лично и вместе.

Отметим, что записаться на июнь месяц в порядке живой очереди можно с 27 января по 2 февраля 2021 года. На июль заявление от будущих молодоженов примут с 3 по 9 февраля, а на август - с 10 по 16 февраля.