15-летнюю воспитанницу детдома поймали на начале ранней половой жизни

Воспитанницу детдома поймали на раннем сексе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи СК и полицейские Московского района Санкт-Петербурга разбираются в романтической истории отношений 15-летней воспитанницы детского дома, которая через чур рано начала взрослую жизнь. О том, что девочка уже имеет сексуальный опыт, в правоохранительные органы сообщили врачи детской поликлиники, к которым пациентка пришла на плановый осмотр.

- 26 января в 33 отделение полиции поступила телефонограмма о том, что в ходе осмотра воспитанницы детдома 2005 года рождения было установлено, что она ведет раннюю половую жизнь, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Поскольку девушка еще несовершеннолетняя, то в дело пришлось вмешаться полиции. Из разговора с юной воспитанницей детдома стражи порядка узнали, что ее половым партнером (по обоюдному согласию) был некий 15-летний юноша, живущий на Васильевском острове.

Сейчас «Ромео» ищут, а материалы переданы в Следственный комитет для проведения проверки.