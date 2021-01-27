«Зенит» с трудом обыграл «Урал» в последнем матче первого сбора в Дубае

"Зенит" обыграл "Урал" со счетом 3:2. Фото: Вячеслав Евдокимов.

Петербургский «Зенит» 27 января завершает первый тренировочный сбор в Объединенных Арабских Эмиратах и в ближайшие дни вернется домой, чтобы потом снова улететь в Дубаи. Но перед возвращением в город на Неве, сине-бело-голубые успели сыграть контрольный матч с екатеринбургским «Уралом».

- «Зенит» быстро захватил инициативу и действовал с весомым преимуществом . Как и в предыдущих матчах, у зенитовцев впереди выделялся Мостовой, а также Кузяев — сначала Далер регулярно подключался к атакам из глубины, а затем и перешел на позицию Мостового в дуэте с Азмуном. Весь центр поля находился под контролем Вендела, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Однако, несмотря на тактическое преимущество сине-бело-голубых, матч, прошедший в необычном формате три тайма по 40 минут, завершился трудной победой.

На дубль уральца Егорычева «зенит «ответил мячами Малкома, Азмуна и Вендела.

Отметим, что все четыре товарищеских встречи против «Пахтакора», солиглорского «Шахтера» и «Риги» петербуржцы выиграли.