Ушедшего на рыбалку пенсионера нашли мертвым на берегу Невы

В яхт-клубе нашли мертвым пропавшего рыбака. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Всеволожского района Ленинградской области проводит проверку по факту смерти пенсионера, тело которого было найдено на берегу Невы в деревне Пески. На труп наткнулся случайный прохожий, вызвавший экстренные службы.

- 26 января около 13:00 поступил сигнал о том, что в яхт-клубе «Морские волки» деревни Пески Всеволожского района обнаружен мертвый человек, - сообщает источник в правоохранительных органах.

На месте оказалось, что труп лежал в полуметре от берега, на спине. Внешних признаков насильственной смерти не нашлось.

Приехавшим на место полицейским звонивший мужчина рассказал, что знал погибшего пенсионера. Тот накануне ушел на рыбалку и пропал.

Труп 60-летнего рыбака был отправлен в морг, причины смерти установит судмедэкспертиза. Процессуальное решение будет принято по ее результатам.