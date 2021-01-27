«Антисоветскую» детскую книгу Даниила Хармса впервые выставили на торги

Книга обернулась для Хармса уголовным делом. Фото: "Литфонд"

«Антисоветскую» детскую книгу «Миллион» ленинградского писателя Даниила Хармса впервые выставили на торги. Лот появился на сайте аукционного дома «Литфонд», а просят за сборник стихов не менее 240 тысяч рублей. Высокая стоимость объясняется уникальностью книги и трагической судьбой самого писателя.

- Дополняя свое показание о творчестве антисоветской группы детских писателей, должен заявить, что книжка Хармса «Миллион» носит издевательский характер над пионерским движением. Дополненная антисоветскими иллюстрациями художника В. Конашевича, она представляет собой гнусный поклеп на пионеров, - говорится в отрывке допроса писателя Ираклия Андронникова, отрывок из которого опубликован в описании лота.

Был вынужден дать на себя обвинительные показания и сам Хармс, позднее получивший стал срок за участие в «антисоветской группе писателей»: «Мое произведение «Миллион» является антисоветским потому, что эта книжка на тему о пионердвижении превращена сознательно мною в простую считалку».

Напомним, что в 1941 году писатель был арестован, он умер в психиатрической больнице изолятора «Кресты» зимой 1942 года.