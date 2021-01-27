Более 160 дел возбудили на жителей Ленобласти за отсутствие масок в транспорте в 2020 году

168 административных дел из-за отсутствия масок возбуждено в Ленобласти в 2020 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация Ленинградской области подвела итоги проверок соблюдения масочного режима в общественном транспорте. По данным на среду, 27 января 2021 года, за минувший год было возбуждено более 160 административных дел на нарушителей.

- 168 административных дел за минувший год возбуждено в Ленобласти в отношении тех, кто не надевает маску и перчатки в общественном транспорте и такси, - рассказали в администрации 47-го региона.

Всего за 365 дней межведомственная транспортная комиссия провела 95 рейдов во всех районах региона, проверяя качество услуг по перевозке пассажиров. Основные нарушения — отсутствие опознавательных знаков у такси, вопросы к техническому состоянию транспорта и пренебрежение медицинскими осмотрами со стороны водителей.

Напомним, что Ленобласть попросила Минздрав РФ увеличить количество поставок вакцины от коронавируса из-за высокого спроса населения.