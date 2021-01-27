Виртуальные колл-центры петербургских поликлиник начнут запись на вакцинацию от коронавируса

Через виртуальные колл-центры поликлиник Петербурга можно будет записаться на вакцинацию Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса через виртуальные колл-центры поликлиник города. Такое распоряжение дал губернатор Северной столицы Александр Беглов, чтобы повысить темп иммунизации населения.

- Нужно наращивать темпы вакцинации. Для этого необходимо сделать запись на прививку максимально доступной для горожан. Использовать все возможности – и телефон, и интернет, - сказал Беглов.

Виртуальные колл-центры должны минимизировать проблемы с дозвоном в поликлинику. Организация очереди звонков, интерактивные голосовые приветствия, прозрачность и контроль работы операторов колл-центров – это позволяет более чем вдвое увеличить доступность поликлиник по телефону, отмечают в Смольном.

Новая опция станет доступна с 1 февраля. Так, петербуржцы будут иметь уже четыре канала для записи на вакцинацию от COVID-19. Кроме действующих уже портала "Здоровье петербуржца", единого портала госуслуг, подать заявку на прививку можно будет по телефону "122".