Студента из Алжира оштрафовали за участие в незаконном митинге в Петербурге

Студента из Алжира оштрафовали за участие в несанкционированном митинге в Петербурге 23 января Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Московский районный суд Санкт-Петербурга в среду, 27 января 2021 года, привлек к административной ответственности студента из Алжира. Молодого человека признали виновным в добровольном участии в несанкционированном митинге, прошедшем 23 января, что повлекло за собой нарушение санитарных норм и правил.

На суде молодой человек вину не признал и рассказал, что случайно оказался в эпицентре митинга.

- Я мирный человек. Про митинг ничего не знал, - заявил суду студент.

С его слов, он стоял у метро и ждал жену, чтобы пойти погулять. Увидел, что одного молодого человека задержали сотрудники полиции, а второй убегал. За ним побежал полицейский. И вот вместо второго молодого человека, задержали парня.

Однако материалы дела версию студента не подтвердили. Суд оштрафовал молодого человека на 10 тысяч рублей.