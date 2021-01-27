Такси обяжут бесплатно перевозить инвалидные коляски и собак-поводырей в Петербурге

В Петербурге перевозить в такси инвалидные коляски можно будет бесплатно Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге обяжут таксистов бесплатно перевозить инвалидные коляски и собак-поводырей. Такую инициативу в первом чтении в среду, 27 января 2021 года, рассмотрели в Законодательном собрании города. Как пояснил в эфире Радио "Комсомольская Правда в Петербурге", 92.0 FM депутат Денис Четырбок, законопроект разработан в рамках создания доступной среды.

- Мы предусмотрели создание специальных правил. Во-первых, перевозчикам необходимо будет содержать или привлекать специальный транспорт, который может переводить инвалидов, - рассказал Четырбок.

Также появится закрепленное в законе право на бесплатный провоз в автомобиле такси инвалидной коляски, собаки-поводыря или собаки-помощника.

- Были случаи, когда таксисты отказывались это делать, - отметил парламентарий.

Четырбок добавил, что на стоимость поездки перевозка животного или коляски влиять не должна. За этим будут внимательно следить.

В течение нескольких месяцев ЗакС будет рассматривать и дорабатывать законопроект, после чего он вступит в силу.