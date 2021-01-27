Бюст востоковеду Валиди убрали с территории СПбГУ после проверки прокуратуры

Бюст востоковеду и лидеру башкирского национально-освободительного движения Валиди убрали в территории СПбГУ. Фото: vk.com/02region02

Памятник востоковеду Ахмет-Заки Валиди все-таки убрали с территории СПбГУ. Об этом «Комсомолке» стало известно от источников из филфака университета. Напомним, что неизвестные активисты и общественные организации посчитали бюст экстремистским и направили жалобы в приемную вуза. Историка подозревают в симпатии Гитлеру, когда тот работал в Германии.

Из университета все письма с возмущениями ушли в прокуратуру, где провели проверку и подтвердили нарушения законодательства. Вуз не стал обжаловать поручение ведомства о том, что памятник необходимо убрать в кратчайшие сроки.

- Требование прокуратуры будет исполнено в соответствии с требованием законодательства, - ранее открыто заявил замректора по правовым вопросам Юрий Пенов в виртуальной приемной СПбГУ.

Добавим, что бюст Валиди располагался в дворике филфака, где находятся всевозможные инсталляции.