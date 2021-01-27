Число угонов, грабежей и разбоев снизилось за год в Санкт-Петербурге

В ГУ МВД подвели итоги работы в 2020 году в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Санкт-Петербурга подвела итоги своей работы за 2020 год. В целом, отмечается снижение таких тяжких преступлений как грабежи и разбои – на 10 и 17,5 процентов соответственно. Ранее город страдал от множества угонов автомобилей, теперь же число краж транспорта уменьшилось на 41%.

Сократилось и количество преступлений, совершенных горожанами или гостями Северной столицы в состоянии опьянения – почти на 7%. В ГУ МВД связывают это с мерами по декриминализации рынка алкогольной продукции. Только за прошлый год полицейские нашли около 3 тысяч нарушений в сфере и накрыли 9 подпольных цехов, возбуждено 90 уголовных дел.

Но есть и пресловутые IT-преступники, в том числе телефонные мошенники. Их становится немало.

- Рост числа таких преступлений, прежде всего, связан с принципиальной позицией руководства Главка. По ним всегда возбуждают уголовные дела. Более того, значительное количество уголовных дел возбуждены по заявлениям прошлых лет. Сейчас раскрыто больше 20 преступных групп в сфере IT, - добавляют в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.