Рекорд по суточному числу вакцинаций от коронавируса установили в Санкт-Петербурге

За сутки в Санкт-Петербурге впервые привили от коронавируса больше 5 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге зафиксировали рекорд по суточному количеству вакцинаций от коронавируса. Накануне, 26 января 2021 года, число сделанных прививок впервые перешагнуло за пятитысячную отметку – насчитали 5 175 инъекций «Спутника V». Для сравнения, это на 65% больше, чем неделей ранее.

- За весь период в городе вакцинировали 43 542 человека. Из них 7 761 горожанин полностью закончил прививочный цикл. За сутки первично привито 4101 человек, вторично 1074. В поликлиниках остается неизрасходованный остаток доз вакцины – на данный момент это 37 850 комплектов прививки, - говорится в свежем отчете городского Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Добавим, что в Смольном уверены, что признаки снижения распространения коронавируса принимают все более отчетливые черты. Например, за неделю число выздоровевших от инфекции увеличилось аж в 2 раза.