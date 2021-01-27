Число выздоровевших от коронавируса выросло в 2 раза за неделю в Петербурге

За неделю резко выросло число выздоровевших от коронавируса петербуржцев. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Межведомственный координационный совет обнародовал свежие данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге, согласно которым в городе в 2 раза увеличилось количество выздоровевших от инфекции. 20 января от COVID-19 избавились 2885 человек, а через 7 дней, 27-го числа, уже 5795. Радует и снижение числа больных инфекцией – на 31 процент за неделю.

- 20 января количество больных коронавирусом, обратившихся за медпомощью, составило 4006 человек. Сейчас, 27 января, таковых уже 2761. Число госпитализаций взрослых пациентов за сутки снизилось на 12,28%, - добавляют в Совете.

В Смольном считают, что эпидситуация развивается положительно, и вторая волна пандемии стихает. Однако говорить об окончательном спаде осенне-зимнего подъема заболеваемости пока рановато, поскольку ежедневно в городе госпитализируют несколько сотен человек, а это все равно очень много.