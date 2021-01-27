Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады прогремел над Невой

Над Невой прогремел салют в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистских войск. Фото: Олег ЗОЛОТО

Над Невой и Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге прогремел праздничный салют в честь 77-й годовщины Ленинградской Победы над фашистской блокадой. В небо произвели 30 артиллерийских залпов вместе с фейерверком. За красотой пришло понаблюдать большое количество горожан, хотя и меньше, чем в период до пандемии.

Горожане выстроились в несколько рядов на Дворцовой набережной, чтобы понаблюдать за праздничной церемонией. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Люди заполнили Дворцовую набережную в несколько рядов. Еще ближнюю к реке полосу движения перекрыли на время салюта, - передает с места фотокорреспондент «КП-Петербург».

Ветераны увидели салют, как и традиционный концерт, по телевизору. Фото: Олег ЗОЛОТО

Все артиллерийские залпы по традиции именные. Первый, например, в честь освобождения от блокады, остальные же посвящены жителям осажденного Ленинграда и именитым полководцам.

- Губернатор Александр Беглов поблагодарил бойцов салютного дивизиона и поздравил их с праздником, - сообщают в пресс-службе Смольного.

Салют шел параллельно артиллерийским залпам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Добавим, что сегодня уже прошла траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище. Помимо этого «блокадный архив» Дома радио передали в государственный архивный дом. А ежегодный концерт для ветеранов показали по телевизору из-за пандемии.