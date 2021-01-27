Праздничный салют в честь 77-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады прогремел над Невой

Над Невой прогремел салют в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистских войск.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Над Невой и Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге прогремел праздничный салют в честь 77-й годовщины Ленинградской Победы над фашистской блокадой. В небо произвели 30 артиллерийских залпов вместе с фейерверком. За красотой пришло понаблюдать большое количество горожан, хотя и меньше, чем в период до пандемии.
Горожане выстроились в несколько рядов на Дворцовой набережной, чтобы понаблюдать за праздничной церемонией.
Фото: Олег ЗОЛОТО
- Люди заполнили Дворцовую набережную в несколько рядов. Еще ближнюю к реке полосу движения перекрыли на время салюта, - передает с места фотокорреспондент «КП-Петербург».
Ветераны увидели салют, как и традиционный концерт, по телевизору.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Все артиллерийские залпы по традиции именные. Первый, например, в честь освобождения от блокады, остальные же посвящены жителям осажденного Ленинграда и именитым полководцам.
- Губернатор Александр Беглов поблагодарил бойцов салютного дивизиона и поздравил их с праздником, - сообщают в пресс-службе Смольного.
Салют шел параллельно артиллерийским залпам.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Добавим, что сегодня уже прошла траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище. Помимо этого «блокадный архив» Дома радио передали в государственный архивный дом. А ежегодный концерт для ветеранов показали по телевизору из-за пандемии.