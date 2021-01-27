Суд отправил в СИЗО адвоката из азиатской банды похитителей в Петербурге

Суд арестовал предполагаемого участника азиатской банды в Петербурге. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд отправил в следственный изолятор уроженца Китая, которого в полиции считают членом азиатской банды, занимавшейся всевозможными преступлениями в Санкт-Петербурге: разбоями, кражами, похищениями, организацией проституции и незаконного оборота наркотиков. Напомним, за избиение и вымогательство накануне задержали пятерых иностранцев. Всех их в итоге арестовали. Единственным разговорчивым оказался адвокат Балтийской коллегии по фамилии Ван. Он знал русский язык на зубок и в суде не намеривал сдаваться.

- Предполагается, что Ван с соучастниками напали на Т., похитили у него имущество и 163 тысячи рублей. Затем для вымогательства они поместили Т, а также еще двух человек в автомобили и потребовали передать им 100 тысяч китайских юаней. Продолжая применять насилие, у пострадавших похитили имущества на 79 тысяч рублей, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ван вину не признает, просил домашний арест. Его защищали 5 адвокатов, но это не помогло. Он просидит в СИЗО минимум по 20 марта 2021 года.