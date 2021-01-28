Петербуржца арестовали на 7 суток за призывы идти на незаконный митинг

Суд арестовал на 7 суток мужчину, призывавшего идти на незаконный митинг в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржцу назначили наказание в виде 7 суток административного ареста за призывы идти на несогласованный митинг, который прошел в Северной столице 23 января. Установлено, что мужчина опубликовал соответствующий текст в социальной сети «Вконтакте». В суде он попытался оправдаться.

- Мужчина и его адвокат пояснили суду, что он, оказывается, не знал о несогласованности мероприятия, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, чуть ранее суд оштрафовал на 10 тысяч рублей участника незаконной акции – уроженца Алжира. Молодой человек клялся, что он просто стоял у метро и ждал жену, после чего силовики внезапно задержали его.

Добавим, что полиция возбудила уголовное дело по статье за приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения через день после незаконного митинга.