Около ноля и небольшой снег: погода на 28 января в Санкт-Петербурге

В четверг в Петербурге тепло и без осадков. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Наступивший четверг будет в Петербурге тихим, безветренным и почти бесснежным. Возможны лишь небольшие осадки, но в целом погода окажется на редкость спокойной - ни льда, ни дождя, ни метели.

- 28 января в Санкт-Петербурге будет без существенных осадков, днем возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный и восточный, умеренный. Температура воздуха в течение суток +1...-1 градус. Атмосферное давление существенно не изменится.

На 7:45 утра температура в городе немного превосходит обещания синоптиков и составляет +1,7 градуса. Дует еле заметный южный ветер, скоростью 1-3 метра в секунду. Давление составляет 752,5 мм ртутного столба, а влажность достигает 90%.

Предупреждают метеорологи и о гололеде, но пока его на дорогах не заметно, что неудивительно учитывая плюсовую температуру. Тем не менее на загородных трассах и в отдельных районах может быть скользко. Водителям стоит быть внимательнее.

Тем более, что уже с выходных начнутся заморозки и навыки езды по гололеду очень пригодятся.