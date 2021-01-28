Второе утро подряд не работают светофоры на Яхтенной улице в Приморском районе Петербурга

На Яхтенной улице второй день не работают светофоры. Фото: Олег ЗОЛОТО

Второе утро подряд автомобилисты Приморского района Санкт-Петербурга сталкиваются с тем, что регулирующие движение светофоры на яхтенной улице оказываются выключены. Проблема затрагивает два перекрестка на небольшом отрезке: со Школьной улицей и с Приморским шоссе. В Дирекции по организации дорожного движения о проблеме знают.

- Да, уже есть заявки от водителей. Это опять напряжение «скачет». проблемы на электроподстанции, от которой запитаны светофоры, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в дежурной службе.

И если ранним утром проблема неработающих светофоров не сильно мешает движению - можно ориентироваться по знакам, то днем повернуть налево с Приморского шоссе на Яхтенную из-за большого встречного потока будет практически невозможно.

Впрочем, накануне отключенные с утра светофоры к вечеру все же работали. Вероятно их успеют включить до часа пик и сегодня.