Движение по трассе «Вологда-Новая Ладога» в Ленобалсти восстановлено после смертельного ДТП с четырьмя фурами

После столкновения грузовиков трассу А-114 у Пикалево засыпало картошкой. Фото: vk.com/spb_today

Лишь к утру 28 января удалось полностью восстановить движение по трассе А-114 «Вологда-Новая Ладога» в Бокситогорском районе Ленинградской области, где накануне вечером произошла серьезная авария с участием четырех большегрузных машин.

- В связи с ДТП на 386-м км, движение на федеральной дороге А-114 временно перекрыто.Погиб водитель автоцистерны, еще один человек пострадал. Организован объезд через поселок Совхозный. Претензий к дорожным службам нет, - сообщала пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад». - На 7:57 28 января движение восстановлено, осуществляется в штатном режиме.

Известно, что столкновение грузовиков произошло в районе города Пикалево. От удара у одной из фур разнесло прицеп, в котором был груз картофеля. Им и засыпало всю проезжую часть. Сам грузовик улетел в кювет.

Сейчас в причинах и обстоятельствах смертельного ДТП разбираются инспекторы ГИБДД.