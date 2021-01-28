Родных бойца, погибшего при битве за Ленинград, удалось установить по ДНК-экспертизе

Под Вырицей похоронили останки красноармейца, погибшего в 1941 году. Фото ГСУ СК РФ по ЛО

Почти полтора года понадобилось поисковикам отрядов «Искра» и «Гром», чтобы установить и подтвердить личность бойца, погибшего под Вырицой в 1941 году. Останки красноармейца были найдены в июле 2019 года. По обрывкам обмундирования специалисты сделали предположение, что погибшим был военный комиссар 486 стрелкового полка 177 стрелковой дивизии.

- Установить предполагаемых родственников удалось логическим путем, основываясь только на звании погибшего. Спустя полгода поисков удалось связаться с родными погибшего. Было принято совместное решение и Следственным отделом по городу Гатчина проведена генетическая экспертиза по биоматериалам, взятым у предполагаемой дочери бойца, - сообщает пресс-служба Главного управления СК России по Ленинградской области.

Образцы совпали и дочь смогла узнать судьбу отца. Известно, что уроженец Санкт-Петербурга (в 1905 году город назывался именно так) Виктор Иванов погиб в сентябре 1941 года на подступах к поселку Вырица от прямого попадания в него танкового снаряда. Посмертно был награжден Орденом Ленина.

Захоронение останков героя прошло 27 января 2021 года на братском военном кладбище в деревне Мины, под Вырицей.