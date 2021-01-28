Еще более 30 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки

Еще 30 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Последние дни в Санкт-Петербурге наблюдается снижение интенсивности распространения коронавируса. Впервые за долгое время число заболевших каждый день менее 2 тысяч человек. По данным Смольного на утро четверга, 28 января 2021 года, в городе были обследованы более 30 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 30741 человека. Обработано 3615 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации Северной столицы.

Напомним, что с начала пандемии в городе заболели коронавирусом 325 тысяч человек. Кроме того, число выздоровевших выросло в два раза за неделю, а накануне и вовсе установило рекорд.

Еще один рекорд накануне был установлен по числу вакцинаций. За сутки от коронавируса привились 5175 человек.