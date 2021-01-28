Более четырех тысяч человек первично привили от коронавируса в Петербурге за сутки

Темпы вакцинации выросли на 65% с прошлой недели. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще более четырех тысяч жителей Санкт-Петербурга были первично привиты от коронавируса за последние сутки. Еще около тысяче человек сделали повторный укол вакцины. Такие данные за 27 января приводит Межведомственный городской координационный совет.

- За сутки первично привит 4 101 человек, вторично - 1 074. За весь период в Петербурге вакцинировано 43 542 человека. Из них 7 761 полностью закончили цикл вакцинации, - говорится в тексте ежедневной справки, которую приводит пресс-служба Смольного.

По сравнению с прошлой неделей, количество сделанных прививок возросло на 65%.

С начала прививочной кампании в город поступило 105 242 комплекта вакцины. Препарат ежедневно распределяют по прививочным пунктам. На данный момент в свободном доступе есть неизрасходованный остаток в 37 850 комплектов «Спутника-V».