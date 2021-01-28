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Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил полицейского врача-травматолога из Петербурга за работу во время пандемии

Феликс Григорян в свою очередь отметил, что это работа всего коллектива клинического госпиталя
Роман ЛЯЛИН
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Владимир Колокольцев поблагодарил медиков за работу во время пандемии

Владимир Колокольцев поблагодарил медиков за работу во время пандемии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Каждый из вас выбрал непростую, но поистине благородную профессию: помогать людям, которые доверяют вам самое дорогое – свое здоровье и жизнь. Это требует не только таланта, знаний, но и огромных душевных сил, терпения и сострадания». Так начал свое выступление глава МВД России Владимир Колокольцев. Министр на этот раз поздравлял не просто силовиков, а тех, кто сейчас на передовой борется с вирусом - полицейских врачей. А их в министерстве немало. В МВД России 122 медорганизации, среди которых 77 стационаров. Каждый третий врач – специалист высшей квалификационной категории, 30 человек - доктора наук, более четырехсот – кандидаты наук.

Владимир Колокольцев заметил, что сейчас правоохранители работают в сложных условиях пандемии. И в этом свете работа полицейских врачей особенно важна.

- Должен сказать, что в короткие сроки ведомственные медицинские учреждения удалось адаптировать к изменившейся обстановке, - похвалили медиков Владимир Колокольцев. - Медсанчасти и поликлиники дополнительно оснастили рентгеновскими компьютерными томографами и биологическими станциями для диагностики COVID-19. Закуплены современные средств индивидуальной защиты. Это позволило снизить темпы роста заболеваемости среди личного состава.

Владимир Колкольцев торжественно наградил 26 полицейских медиков.

Полицейские врачи борются с коронавирусом Фото: МВД-медиа

Полицейские врачи борются с коронавирусом Фото: МВД-медиа

- Вы, как настоящие герои, с риском для себя боролись и продолжаете бороться за жизнь и здоровье наших коллег, - похвалили министр.

Среди награжденных оказался и заведующий травматолого-ортопедическим отделением клинического госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» врач-травматолог Феликс Григорян. Владимир Колокольцев наградил его Почетной грамотой МВД России.

- Уважаемый Владимир Александрович, разрешите поблагодарить за столь высокую оценку моей работы, моего труда, - поблагодарил министра за награду Феликс Григорян. - Но это не только мой труд, это труд моего коллектива, целого госпиталя, куда входят врачи, медснстры, младший медперсонал и вся поликлиническая служба.

В ответ министор пожелал всем полицейским медикам крепкого здоровья, новых профессиональных успехов и благополучия.