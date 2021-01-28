Десять незаконных автостоянок ликвидировали в Петербурге

На Варшавской улице убрали самовольную парковку. Фото: ККИ СПб

Еще несколько автостоянок, незаконно работавших в разных районах Санкт-Петербурга, прекратили свое существование. Их во время рейда демонтировали сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ).

- От десяти незаконных автостоянок освобождены земельные участки, находящиеся в собственности города. Всем пользователям была предоставлена возможность освободить занимаемую территорию добровольно, однако большинство в указанный срок требование не исполнили, - сообщает пресс-служба ККИ.

Парковки с будками охраны и шлагбаумами самовольно стояли на проспекте Культуры, на пересечении улиц Маршала Казакова и Доблести, на улице Ивана Фомина, на улице Свободы, на улице Фучика и на Варшавской улице. А также на Лабораторном проспекте, улице Шостаковича, улице Латышских стрелков и в 1-м Верхнем переулке.

Везде земля или была занята самовольно, или договор аренды давно кончился. Собственникам придется оплатить не только штрафы, но и работы по демонтажу будок, шлагбаумов, заборов.