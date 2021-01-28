Суточная госпитализация в Петербурге снизилась на 10%, а число обращений к медикам - на 31% за неделю

Количество госпитализаций в Петербурге снизилось на 10% Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге наблюдается пока осторожное, но снижение показателей по заболеваемости коронавирусом. Вниз идет также и количество пациентов, находящихся в активной фазе болезни. Параллельно уменьшается число обращений к врачам, госпитализаций, а количество свободных инфекционных коек наоборот растет. Данные приведены на вечер 27 января.

- Количество выздоровевших значительно превысило количество обращений по поводу заболевания по сравнению с прошлой средой 20 января (-31,08%). За неделю число активных больных новой коронавирусной инфекцией уменьшилось более чем на 10%. Суточная госпитализация также снизилась более чем на 10 %, - сообщает Межведомственный городской координационный штаб Петербурга.

Отметим, что всего для больных с коронавирусом в Северной столице развернуто 12 538 коек. Из них на данный момент свободны 4280, или 34,1% от общего объема коечного фонда.

В активном состоянии болезни находятся 95 577 петербуржцев. Большинство и них лечится амбулаторно, то есть дома.