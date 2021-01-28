Уполномоченный по правам человека в Петербурге прокомментировал инцидент с полицейским, который пнул женщину на незаконном митинге

Омбулдсмен Петербурга прокомментировал действия полицейского, пнувшего женщину во время митинга Фото: Артем КИЛЬКИН

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шилов в четверг, 28 января 2021 года, дал оценку происходящему на несанкционированном митинге 23 января. В частности, он проанализировал инцидент с полицейским, который ударил ногой в живот петербурженку Маргариту Юдину. После женщина оказалась в больнице с сотрясением.

- Хорошо, что сотрудник и его руководители принесли извинения. Но это не снимает вопроса о возбуждении уголовного дела, - отметил омбулдсмен.

По его мнению, действия Маргариты перед ударом не носили признаков никакого преступления, она не противодействовала требованиям полицейского. Поэтому речь идет о превышении полномочий сотрудником ОМОНа.

- Такие случаи недопустимы, нужно сделать все, чтобы они не повторялись. Необходимо понять, какие инструкции и приказы получают сотрудники, действующие на несогласованных, но мирных акциях так, как будто перед ними участники погромов и массовых беспорядков. Закон должен соблюдаться со всех сторон, - добавил Шилов.