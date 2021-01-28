Больше, чем в Москве: Еще 69 человек умерли от коронавируса за сутки в Санкт-Петербурге

Петербург опять обошел Москву по суточной смертности. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще 69 петербуржцев скончались от коронавируса за минувшие сутки. «Ковид», как причина смерти пациентов была подтверждена комиссией по летальным исходам и лечащими врачами. Если брать суточную смертность по стране, то это самый высокий показатель.

- На утро 28 января в России подтверждено еще 575 смертельных случаев по причине заболевания коронавирусной инфекцией. В том числе 62 - в Москве и 69 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Всего с начала пандемии по стране скончался уже 71 651 пациент с «ковидом». В столице количество смертей составляет 13 237, что означает коэффициент 105,8 на 100 тысяч населения.

В Петербурге жертвами вируса стал 9571 горожанин. Коэффициент - 178,8.

Причиной более высокой смертности в процентном соотношении специалисты считают более возрастное население Северной столицы, где высока доля пенсионеров и людей 60+.