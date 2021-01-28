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Общество

Петербург получил 1 млрд рублей на ремонт дорог из федерального центра

Еще 4 млрд рублей выделено из регионального бюджета
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург получил из федерального центра один миллиард рублей на ремонт дорог

Петербург получил из федерального центра один миллиард рублей на ремонт дорог

Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург получил из федерального центра 1 миллиард рублей не ремонт дорог в 2021 году. В четверг, 28 января 2021 года, Смольный заявил, что приступил уже к реализации этих денег в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Его цель до 2024 года привести в норму до 85% региональных дорог.

- Для нас очень важна финансовая поддержка федерального центра. Дополнительные средства позволят улучшить качество городских магистралей, а значит и повысить безопасность на дорогах, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

По словам градоначальника, на ремонт дорог выделено еще 4 миллиарда рублей, но уже из регионального бюджета. Все эти средства пойдут на восстановление трасс. Список дорог и мостов на 2021 год сейчас еще формируется.

Напомним, что в минувшем году в городе были отремонтированы участки дорожной сети по 80 адресам общей площадью 3 миллиона квадратных метров.