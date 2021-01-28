Петербуржец убил подругу в новогоднюю ночь, потому что та «слишком много пила»

Новогоднее застолье закончилось убийством. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении мужчины, который в новогоднюю ночь зверски избил до смерти свою подругу-собутыльницу. Кавалеру не понравилось, что его дама слишком много пьет и он приложил ее о мебель головой, а потом добавил руками и ногами. И так 52 раза.

- Суд установил: в период с 17 часов 23 минут 31 декабря 2019 по 11 часов 50 минут 01 января 2020 обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь совместно с Б. в квартире дома на набережной Обводного канала, причинил потерпевшей не менее 52 травмирующих воздействий руками и ногами, сопряженных с соударением Б. о предметы окружающей мебельной обстановки, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Из квартиры мужчина ушел. А то, что его подруга погибла, он узнал уже от полиции. Оказалось, что преступник ранее уже имеет судимости, причем непогашенные.

В суде он признал вину, раскаялся и объяснит, что просил подругу не пить, но она не послушалась.

Судья учел все за и против, а также наличие малолетнего ребенка у подсудимого и дал ему 7 лет колонии строгого режима.