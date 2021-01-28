Неэкологичным грузовикам запретили въезжать в Санкт-Петербург

Комитет по благоустройству Петербурга запретил въезд в город неэкологичным грузовикам Фото: Олег ЗОЛОТО

С четверга 28 января 2021 года в Санкт-Петербурге вступило новое ограничение для грузоперевозчиков. Грузовому транспорту весом более 8 тонн и экологическим классом ниже "Евро-3" запрещено въезжать на территорию города. Это позволит снизить выбросы вредных и загрязняющих веществ.

- Шум большегрузов мешает горожанам, выхлопы значительно загрязняют воздух. Регулировать движение грузового транспорта по дорогам города можно за счет ограничения проезда таких машин в жилых районах, - рассказали в комитете по благоустройству.

Отметим, что с четверга новые грузовики не смогут въехать в Петербург. Но те грузоперевозчики, которые получили пропуска до вступления нового правила, смогут ими пользоваться до окончания срока разрешения, несмотря на экологический класс транспорта.

Добавим, Петербург стал первым регионом в России, где введены такие требования к экологическим характеристикам грузового транспорта, и эти изменения соответствует целям национального проекта "Экология".