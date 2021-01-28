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Документацию на вторую очередь кольцевой линии метро Петербурга разработают в 2022 году

В планировку территории войдет отрезок от «Площади Калинина» до «Ладожской-2»
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Кольцевой линии метро Петербургу не хватает, но сроки его появления пока точно не определены.

Кольцевой линии метро Петербургу не хватает, но сроки его появления пока точно не определены.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Проект планировки территории под строительства кольцевой линии метро Петербурга разработают за полтора года. Соответствующее распоряжение опубликовал Комитет по градостроительству и архитектуре.

- Осуществить в срок до 15 июля 2022 года подготовку документации по планировки территории для размещения линейного объекта «Кольцевая линия метрополитена от станции «»Площадь Калинина» до станции «Ладожская-2» в соответствии со схемой границ, - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Смольного.

Речь идет от втором участке подземки («Лесная-2» - «Ладожская-2») за исключением небольшого отрезка от «Площади Калинина», между которыми еще должна быть станция «Арсенальная».

Конкурс на планировку первого участка «Большой проспект-2» (пересадочная на «Горный институт») до «Лесной-2» состоялся еще в 2018 году.

Первую очередь кольцевой линии метро ранее планировали сдать в эксплуатацию в 2030 году, а второй - в 2034-м, однако, вероятнее всего, эти сроки будут серьезно скорректированы.

Может быть изменен и порядок ввода участков.

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Фото: Юлия РАФИКОВА