Петербуржцев эвакуировали из ТК "Китай город" из-за сообщения о заминировании

ТК "Китай город" на Выборгском шоссе эвакуировали Фото: СОЦСЕТИ

Днем в четверг, 28 января 2021 года, всех работников и посетителей торгового комплекса "Китай город", расположенного на Выборгском шоссе Санкт-Петербурга, эвакуировали. Об этом оперативно рассказали петербуржцы, опубликовав сообщение в соцсети.

Сотни человек попросили покинуть строение из-за поступившего сообщение об угрозе. Об этом пишут "Невские новости".

- К сожалению, это реальности сегодняшнего дня. Приехала полиция, информация о том, что, возможно, мы заминированы. Сейчас смотрят. Как только будет информация, что это подлог, — мы сразу откроемся, - рассказали в администрации ТК.

Сейчас на территории торгового комплекса работаю сотрудники полиции и специалисты-взрывотехники. Как только они убедятся, что сообщение ложное и никакой опасности нет, всех посетителей запустят обратно в здание.