В Ленобласти хотят ужесточить ответственность жителей за агрессивное поведение их питомцев

В Ленинградской области разрабатывают новый закон, который коснется владельцев домашних животных. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области разрабатывают новый закон, который коснется владельцев домашних животных. Депутаты Законодательного собрания предлагают привлекать к ответственности жителей, которые не справляются со своими агрессивными питомцами. Их планируют наказывать рублем.

- Я думаю, каждый сталкивался с ситуацией, когда одно домашнее животное нападает на другое, - поясняет инициатор законопроекта, депутат ЗакСобрания Михаил Коломыцев. – Я сам много раз наблюдал, когда большая собака бросается на собаку поменьше и если не загрызает, то калечит ее. И речь тут не о собаке. Это может быть крокодил, белка, кто угодно. Суть в том, что хозяину животного, которое нанесло вред другому животному, придется заплатить штраф от 3 до 4 тысяч рублей.

Наказывать предлагается и того, чей питомец набросится на человека. Как поясняет парламентарий, этот случай описан в Уголовном кодексе РФ, однако федеральное законодательство регулирует только тяжелые случаи. За легкий и средний вред пока ответственности нет. Но на региональном уровне она вполне может появиться. И штрафы в этой ситуации будут достигать 4-5 тысяч рублей.

- Помимо этого мы планируем также внести изменения в закон о тишине, - говорит Коломыцев. – Сейчас в определенное время в будни и выходные нельзя шуметь и делать ремонт. Мы предлагаем сделать так, чтобы в эти часы тишину обеспечивали и владельцы домашних животных. Конечно, мы не собираемся штрафовать человека, если его собачка пару раз гавкнула ночью. Мы создаем своего рода инструмент для местных администраций, чтобы они смогли его применять в серьезных случаях. Например, нередко бывает так, что ситуация длится ни один год, и жители заваливают местную власть коллективными жалобами. И если наш закон будет принят, муниципалитеты смогут выезжать на адреса, проверять, соответствует ли ситуация действительности и в случае необходимости накладывать штрафы.

Пока что законопроект принят парламентариями только в первом чтении. Все депутаты, по словам Михаила Коломыцева, поддержали его инициативу. Однако ко второму чтению каждый из них может внести свои корректировки. Их также депутаты будут рассматривать в полном составе.