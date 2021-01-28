Поликлиника №7 Невского района начала вакцинацию петербуржцев от коронавируса

Еще один прививочный пункт от коронавируса открылся в Петербурге 28 января Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге открылся еще один прививочный пункт от коронавируса. В четверг, 28 января 2021 года, поликлиника №7 Невского района города начала вакцинировать всех желающих. В первый же день за услугой обратились 55 петербуржцев.

- В главной районной поликлинике №77 пункт открыт с 30 декабря.За это время мы привили 675 человек. Вчера в нашу поликлинику №7 привезли 450 доз вакцины, и уже сегодня мы привили 35 человек, еще записаны 20 человек. Планы мы нагоняем, - рассказала заведующая медучреждением Светлана Мастерова.

В первый день привиться захотели сразу 55 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас за прививкой чаще всего идут люди среднего возраста и старшего, которые боятся коронавируса в связи с наличием сопутствующей патологии. Как правило, это люди от 50 лет и старше, в том числе и 80 лет.

Разумеется, как и у любой вакцины, у нее есть противопоказания. Поэтому важно сначала проконсультироваться с врачом. Прививка делается бесплатно. "Комсомолка" подробно рассказала, куда звонить и идти, чтобы поставить вакцину от коронавируса.