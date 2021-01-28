Более 30 жалоб на полицию получил уполномоченный по правам человека в Петербурге после незаконного митинга 23 января

Более 30 жалоб на полицию поступило к петербургскому омбудсмену Фото: Артем КИЛЬКИН

К Уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Александру Шишлову на 27 января 2021 года поступило более 30 обращений в связи с нарушениями прав человека в ходе несогласованной акции 23 января. Петербуржцы жалуются на сотрудников полиции - применение насилия и необоснованное задержание людей.

- При наблюдении представителей омбудсмена на акции зафиксированы случаи несоразмерного применения физической силы и специальных средств к гражданам, которые не оказывали сопротивления либо не могли его оказать, - рассказали в управлении уполномоченного.

Отмечается, что у многих сотрудников как полиции, так и Росгвардии нагрудные знаки, позволяющие их идентифицировать, были скрыты либо отсутствовали. Это затрудняет проведение проверки законности их действий.

Также омбудсмен проводит проверку обращения граждан, в частности мужчины, которому сломали руку и матери 16-летней девочки, задержанной с применением силы и электрошокера.