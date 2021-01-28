Мужчина погиб при падении седьмого этажа общежития в Петербурге, его могли выкинуть собутыльники

На улице Маршала Говорова погиб 32-летний мужчина. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правоохранительные органы Кировского района Санкт-Петербурга проводят проверку обстоятельств гибели 32-летнего мужчины, тело которого было найдено вечером 27 января у дома 8 А по улице Маршала Говорова, где расположено общежитие.

- В 19:42 в полицию поступило сообщение, что мужчина выпал из окна. Прибывшим на место происшествия нарядом установлено, что в результате падения из окна коммунальной восьмикомнатной квартиры, расположенной на 7 этаже дома выпал мужчина 1987 года рождения, неработающий, зарегистрированный в одном из соседних домов, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего срочно отвезли в больницу, где он скончался не приходя в сознание. А в той самой нехорошей коммуналке полицейские обнаружили двух пьяных собутыльников погибшего. Оба ранее были судимы, сейчас нигде не работают.

Их задержали по подозрению в причастности к преступлению. Следователи полагают, что хозяева могли выкинуть надоевшего гостя в окно.